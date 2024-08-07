Тарасова назвала непорядочным вручение медалей Олимпиады-2022 без россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» решение МОК не приглашать российских фигуристов на награждение командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде-2022. Церемония прошла в Парке чемпионов в Париже около Эйфелевой башни. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу.

«МОК так не должен поступать. Это несправедливо, некультурно и непорядочно. МОК не должен показывать, кого любит, кого — нет. Олимпийский комитет ко всем должен относиться одинаково, особенно к нам. Потому что мы на протяжении десятилетий прослявляли фигурное катание, открывали новые пути развития, наши спортсмены и тренеры были впереди планеты всей. Поэтому МОК должен иметь память. Если у них нет памяти, то это не МОК», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS Ad Hoc Division) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.