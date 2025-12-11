IBU получил уведомление об исковом заявлении Союза биатлонистов России в CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомил Международный союз биатлонистов (IBU) о получении иска от Союза биатлонистов России (СБР) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований.

Ранее глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов сообщил, что исковое заявление было подано в CAS 10 декабря.

«Сегодня CAS уведомил IBU, что СБР, Паралимпийский комитет России и восемь российских биатлонистов и парабиатлонистов подали заявление об арбитраже», — приводит ТАСС текст заявления IBU.

В Международном союзе биатлонистов подчеркнули, что организация уверена в своей позиции по поводу невозможности участия нейтральных спортсменов в турнирах и будет в полной мере сотрудничать с CAS. На данный момент юристы IBU изучают необходимые документы.

28 августа Международный союз биатлонистов заявил, что нейтральные спортсмены не примут участия в квалификации Олимпиады-2026. Биатлонисты из России отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года.