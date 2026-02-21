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В МОК ответили на претензии шведских биатлонистов по поводу призовых на Олимпиадах

Павел Лопатко

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на критику со стороны серебряного призера зимних Олимпийских игр-2026 в Италии в женской эстафете по биатлону шведки Эльвиры Эберг.

Ранее 26-летняя спортсменка заявила, что чувствует себя эксплуатируемой: по ее словам, атлеты не получают призовых за участие в Играх, но при этом ограничены в демонстрации логотипов своих личных спонсоров.

«Прежде всего, Олимпийские игры должны быть синонимом чести, единства и представления своей страны, а не финансового вознаграждения. Наша роль заключается в реинвестировании олимпийских доходов в международное спортивное движение в целом, а не в выплате вознаграждений отдельным спортсменам. Кроме того, мы стремимся сохранять олимпийские традиции и избегать системы, которая может породить несправедливость или отвлечь внимание от олимпийских ценностей», — цитирует представителя МОК RMC Sport.

Коллега Эберг по сборной Себастьян Самуэльссон, бронзовый призер мужской эстафеты, поддержал спортсменку. Он назвал очевидной необходимость введения призовых на Олимпиаде, учитывая колоссальные доходы от партнеров и телетрансляций.

«Я бы предпочел, чтобы эти деньги доставались спортсменам, а не тратились на очередные банкеты для чиновников», — цитирует спортсмена шведское издание Expressen.

Самуэльссон также отметил, что шведские биатлонисты полностью ограничены в работе с партнерами на время Игр, что лишает их привычного дохода.

Швеция входит в число немногих стран, включая Норвегию и Великобританию, которые не выплачивают призовых своим медалистам. Для сравнения: во Франции призеры Игр получают от 20 до 80 тысяч евро.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Йоханнес Дале.Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 14-го дня

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