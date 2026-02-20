Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл масс-старт на Олимпиаде-2026

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале победил в масс-старте на 15 км на Олимпийских играх в Милане.

28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 39 минут 17,1 секунды, не зайдя на штрафные круги.

Серебро завоевал еще один норвежец — Стурла Легрейд (отставание — 10,5 секунды; 1 промах), для которого эта медаль стала пятой на Олимпиаде-2026. Третье место занял француз Кантен Фийон-Майе (+25,6; 4 промаха). На его счету также три золота на Играх в Милане.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель из-за внезапной боли в боку сошел с дистанции после второго огневого рубежа, с которого он уходил лидером, ни разу не промахнувшись.

Биатлон

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 39.17,1 (0 промахов)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +10,5 (1 промах)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +25,6 (4 промаха)

4. Филипп Хорн (Германия) — +35,5 (1 промах)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +1.48,1 (3 промаха)

6. Михал Крчмарж (Чехия) — +2.03,6 (5 промахов)

7. Филипп Наврат (Германия) — +2.05,3 (5 промахов)

8. Йохан Олав Ботн (Норвегия) — +2.07,4 (5 промахов)

9. Отто Инвениус (Финляндия) — +2.24,7 (5 промахов)

10. Виталий Мандзин (Украина) — +2.30,7 (5 промахов)

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