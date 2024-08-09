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Париж-2024

Сегодня, 18:50

Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады

Руслан Минаев
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Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

В финале китайские спортсмены победили сборную Швеции со счетом 3:0.

В матче за бронзу Франция обыграла Японию — 3:2.

Захар Петров. Олимпиада-2024: Петров — без медали в соревнованиях каноэ-одиночек, бой за золото интерсекс-боксерши. Онлайн-трансляция 9 августа

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Командное первенство

Финал

Китай — Швеция — 3:0

Матч за бронзу

Франция — Япония — 3:2

«South Paris Arena»

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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