Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады
Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.
В финале китайские спортсмены победили сборную Швеции со счетом 3:0.
В матче за бронзу Франция обыграла Японию — 3:2.
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Настольный теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Командное первенство
Финал
Китай — Швеция — 3:0
Матч за бронзу
Франция — Япония — 3:2
«South Paris Arena»
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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