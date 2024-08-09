Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото командного турнира Олимпиады

Мужская сборная Китая по настольному теннису выиграла золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

В финале китайские спортсмены победили сборную Швеции со счетом 3:0.

В матче за бронзу Франция обыграла Японию — 3:2.

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Командное первенство

Финал

Китай — Швеция — 3:0

Матч за бронзу

Франция — Япония — 3:2

«South Paris Arena»