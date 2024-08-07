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Париж-2024

Сегодня, 10:04

В Пекине арестовали женщину, подозреваемую в клевете на олимпийскую чемпионку по настольному теннису

Руслан Минаев
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Полиция Пекина арестовала женщину по подозрению в клевете в адрес китайских спортсменов и тренеров после финала женского одиночного турнира по настольному теннису на Олимпиаде-2024, сообщает Reuters.

«29-летняя женщина по фамилии Хэ злонамеренно сфабриковала информацию и откровенно опорочила других, что оказало неблагоприятное влияние на [спортсменов] в обществе», — говорится в заявлении полиции района Дасин.

Золотую медаль Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде выиграла китаянка Чэнь Мэн, которая победила в финале соотечественницу Сун Ингша. Отмечается, что весь матч в адрес Мэн звучали неодобрительные возгласы.

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