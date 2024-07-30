Сегодня, 17:14
Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото в миксте на Олимпиаде-2024
Китайский дуэт Ван Чуцинь/Сун Ингша стал олимпийским чемпионом в миксте в Играх-2024.
В финале пара обыграла представителей КНДР Ри Йонг Сик и Ким Юн Йонг со счетом 4:2.
Бронзовую медаль выиграли Йонгон Лим и Ю Бин Шин из Кореи, победив пару из Гонконга Тинг Чун Вонг/Кем Хои Ду со счетом 4:0.
Настольный теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Микст
Командное первенство
Финал
Ван Чуцинь / Сун Ингша (Китай) — Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг (КНДР) — 4:2
«South Paris Arena».
Матч за 3-е место
Йонгон Лим / Ю Бин Шин (Корея) — Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду (Гонконг) — 4:0
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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