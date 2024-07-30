Сборная Китая по настольному теннису выиграла золото в миксте на Олимпиаде-2024

Китайский дуэт Ван Чуцинь/Сун Ингша стал олимпийским чемпионом в миксте в Играх-2024.

В финале пара обыграла представителей КНДР Ри Йонг Сик и Ким Юн Йонг со счетом 4:2.

Бронзовую медаль выиграли Йонгон Лим и Ю Бин Шин из Кореи, победив пару из Гонконга Тинг Чун Вонг/Кем Хои Ду со счетом 4:0.

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Микст

Командное первенство

Финал

Ван Чуцинь / Сун Ингша (Китай) — Ри Йонг Сик / Ким Юн Йонг (КНДР) — 4:2

«South Paris Arena».

Матч за 3-е место

Йонгон Лим / Ю Бин Шин (Корея) — Тинг Чун Вонг / Кем Хои Ду (Гонконг) — 4:0