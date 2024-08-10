Китаянки выиграли командный турнир по настольному теннису на Олимпиаде-2024

Женская сборная Китая по настольному теннису стала победителем командного первенства на Олимпийских играх в Париже.

В финале китайские спортсменки обыграли сборную Японии со счетом 3:0.

Представительницы Кореи одержали победу над немками в матче за 3-е место (3:0) и завоевали бронзовые награды.

В пятницу, 9 августа, сборная Китая также выиграла мужские командные соревнования по настольному теннису на Играх-2024.

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

Финал

Китай — Япония — 3:0

Матч за 3-е место

Корея — Германия — 3:0

«South Paris Arena».