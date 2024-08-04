Китаец Фан Жендонг завоевал золото Олимпиады в настольном теннисе
Китайский спортсмен Фан Жендонг стал победителем личного первенства на Олимпиаде по настольному теннису.
В финале олимпийского турнира китаец победил шведа Трулса Морегарда — 4:1.
В матче за третье место француз Феликс Лебрен оказался сильнее бразильца Хьюго Кальдерано — 4:0.
Настольный теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
Трулс Морегард (Швеция) — Фан Жендонг (Китай) — 1:4
Матч за 3-е место
Хьюго Кальдерано (Бразилия) — Феликс Лебрен (Франция) — 0:4
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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