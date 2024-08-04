Китаец Фан Жендонг завоевал золото Олимпиады в настольном теннисе

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Китайский спортсмен Фан Жендонг стал победителем личного первенства на Олимпиаде по настольному теннису.

В финале олимпийского турнира китаец победил шведа Трулса Морегарда — 4:1.

В матче за третье место француз Феликс Лебрен оказался сильнее бразильца Хьюго Кальдерано — 4:0.

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

Трулс Морегард (Швеция) — Фан Жендонг (Китай) — 1:4

Матч за 3-е место

Хьюго Кальдерано (Бразилия) — Феликс Лебрен (Франция) — 0:4