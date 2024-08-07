Призер Олимпиады из Киева дал интервью на русском языке

Спортсмен из Киева Дмитрий Овчаров, представляющий в настольном теннисе Германию, дал интервью «СЭ» на русском языке. Овчаров — призер четырех Олимпиад, на них он завоевал шесть медалей.

«Мне приятно слышать своих людей, голоса на русском с трибун, спасибо, что поддерживают. Это гонит вперед. У меня в России осталось много знакомых, с которыми я продолжаю общаться, переписываться. Они стали мне близкими друзьями. Я все понимаю, не из-за них же все началось», — сказал Овчаров корреспонденту «СЭ».