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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Настольный теннис на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по настольному теннису на Олимпиаде в Париже проходят с 27 июля по 10 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских Играх 2024 пройдут с 27 июля по 10 августа.
Фото Global Look Press

Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских Играх 2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. На турнире выступят 172 спортсмена в этом виде спорта в мужском и женском одиночных разрядах, в командных соревнованиях и миксте. Всего будет разыграно пять комплектов медалей.

Настольный теннис на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

27 июля

  • 16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Мужчины
  • 16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Женщины
  • 17:30 — 1/8 финала. Микст
  • 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

28 июля

  • 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 17:00 — 1/4 финала. Микст
  • 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

29 июля

  • 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 18:00 — Полуфинал. Микст
  • 21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины

30 июля

  • 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 14:30 — Матч за третье место. Микст
  • 15:30 — Финал. Микст

31 июля

  • 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины

1 августа

  • 11:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 13:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 17:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 22:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины

2 августа

  • 11:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 12:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины
  • 14:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины
  • 15:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины

3 августа

  • 14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Женщины
  • 15:30 — Финал. Одиночный разряд. Женщины

4 августа

  • 14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Мужчины
  • 15:30 — Финал. Одиночный разряд. Мужчины

5 августа

  • 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
  • 16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
  • 21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины

6 августа

  • 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины
  • 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
  • 21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины

7 августа

  • 11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
  • 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины
  • 21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины

8 августа

  • 11:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины
  • 16:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины
  • 21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины

9 августа

  • 11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Мужчины
  • 16:00 — Финал. Командный разряд. Мужчины

10 августа

  • 11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Женщины
  • 16:00 — Финал. Командный разряд. Женщины

Полное расписание турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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