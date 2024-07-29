Соревнования по настольному теннису на Олимпиаде в Париже проходят с 27 июля по 10 августа

Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских Играх 2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. На турнире выступят 172 спортсмена в этом виде спорта в мужском и женском одиночных разрядах, в командных соревнованиях и миксте. Всего будет разыграно пять комплектов медалей.

Настольный теннис на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

27 июля

16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Мужчины

16:00 — Предварительный раунд. Одиночный разряд. Женщины

17:30 — 1/8 финала. Микст

21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины

21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

28 июля

11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины

11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

17:00 — 1/4 финала. Микст

21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины

21:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

29 июля

11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Мужчины

11:00 — 1/32 финала. Одиночный разряд. Женщины

18:00 — Полуфинал. Микст

21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины

21:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины

30 июля

11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины

11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины

14:30 — Матч за третье место. Микст

15:30 — Финал. Микст

31 июля

11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Мужчины

11:00 — 1/16 финала. Одиночный разряд. Женщины

16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины

16:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины

21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Мужчины

21:00 — 1/8 финала. Одиночный разряд. Женщины

1 августа

11:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины

13:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины

16:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины

17:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины

21:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Женщины

22:00 — 1/4 финала. Одиночный разряд. Мужчины

2 августа

11:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины

12:00 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины

14:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Женщины

15:30 — 1/2 финала. Одиночный разряд. Мужчины

3 августа

14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Женщины

15:30 — Финал. Одиночный разряд. Женщины

4 августа

14:30 — Матч за третье место. Одиночный разряд. Мужчины

15:30 — Финал. Одиночный разряд. Мужчины

5 августа

11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины

11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины

16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины

16:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины

21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины

21:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины

6 августа

11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Мужчины

11:00 — 1/8 финала. Командный разряд. Женщины

16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины

16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины

21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины

21:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины

7 августа

11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины

11:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины

16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Мужчины

16:00 — 1/4 финала. Командный разряд. Женщины

21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины

8 августа

11:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Мужчины

16:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины

21:00 — 1/2 финала. Командный разряд. Женщины

9 августа

11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Мужчины

16:00 — Финал. Командный разряд. Мужчины

10 августа

11:00 — Матч за третье место. Командный разряд. Женщины

16:00 — Финал. Командный разряд. Женщины

Полное расписание турнира по настольному теннису на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).