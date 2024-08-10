Кореянки выиграли бронзу в настольном теннисе на Олимпиаде
Сборная Южной Кореи завоевала бронзовые медали в командном первенстве настольного тенниса на Олимпиаде в Париже.
Кореянки обыграли команду Германии со счетом 3:0.
Финальный матч между Китаем и Японией состоится сегодня, 10 августа. Начало — 16.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Настольный теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
Матч за 3-е место
Корея — Германия — 3:0
«South Paris Arena».
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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