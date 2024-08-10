Кореянки выиграли бронзу в настольном теннисе на Олимпиаде

Читать «СЭ» в

Сборная Южной Кореи завоевала бронзовые медали в командном первенстве настольного тенниса на Олимпиаде в Париже.

Кореянки обыграли команду Германии со счетом 3:0.

Финальный матч между Китаем и Японией состоится сегодня, 10 августа. Начало — 16.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Настольный теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

Матч за 3-е место

Корея — Германия — 3:0

«South Paris Arena».