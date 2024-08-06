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Сегодня, 05:28

Француз Вааст завоевал золотую медаль Олимпийских играх-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Медалисты Олимпийских игр-2024 в серфинге.
Фото AFP

Французский серфингист Каули Вааст завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. Его результат в финале составил 17,67 балла. Он одержал победу над австралийцем Джеком Робинсоном, который набрал 7,83 балла.

В борьбе за бронзовые медали бразилец Габриэль Медина победил перуанца Алонсо Корреа — 15,54 против 12,43.

У женщин золотую медаль завоевала американка Каролин Маркс, которая в финале набрала 10,50 балла и победила бразильянку Татьяну Вестон-Уэбб (10,33). Бронзовую медаль выиграла Жоанна Дефи, победив костариканку Брис Хеннесси — 12,66 против 4,93.

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