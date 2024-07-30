МОК восхитился фото бразильского серфингиста Медины на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте отреагировал на фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже.

На снимке спортсмен запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК.

Соревнования по серфингу проходят во Французской Полинезии при сильном ветре.

Медина дошел уже до 1/4 финала Игр.