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Сегодня, 14:58

МОК восхитился фото бразильского серфингиста Медины на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Габриэль Медина.
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте отреагировал на фото бразильского серфингиста Габриэля Медины на Олимпиаде в Париже.

На снимке спортсмен запечатлен парящим высоко в воздухе с поднятой вверх рукой.

«Габриэль Медина и мать-природа объединили усилия для создания «фотографии Олимпиады», — говорится на сайте МОК.

Соревнования по серфингу проходят во Французской Полинезии при сильном ветре.

Медина дошел уже до 1/4 финала Игр.

Олимпиада
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