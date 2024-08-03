Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены на 5 августа

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх в Париже перенесены на понедельник, 5 августа, из-за отсутствия необходимых условий, сообщается на официальном сайте Игр.

«Полуфиналы и финал у мужчин и женщин были перенесены. По вышеуказанной причине соревнования 04 августа 2024 года проводиться не будут. Новая запланированная дата — 5 августа», — говорится в сообщении.

Соревнования по серфингу на Олимпиаде проходят на острове Таити в Теахупоо. В турнире выступают 48 серферов (24 мужчины и 24 женщины). Медали в двух видах программы должны были быть разыграны 31 июля, однако выступление спортсменов уже неоднократно переносилось из-за сильного ветра.