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Серфинг

Париж-2024

Сегодня, 00:55

Сегодняшние соревнования по серфингу на Олимпийских играх-2024 отменены

Евгений Козинов
Корреспондент
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Организаторы Олимпийских игр-2024 объявили об отмене сегодняшних соревнований по серфингу. В среду, 31 июля, на Таити заплывы отменены с цветовым кодом «красный».

Решение о цветовом коде на четверг будет принято в 17:45 по местному времени (в 18:45 по московскому времени).

«Мы надеялись, что ветер в понедельник поднимется позже, но нам пришлось остановиться в конце третьего круга мужских соревнований. Так что у нас остался еще третий круг у женщин, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Мы смотрим на данные. С нами общаются лучшие прогнозисты мира, и мы знаем, когда заканчивается окно (4 августа), поэтому нам нужно действовать в зависимости от размера волн», — отметил Фернандо Агирре, президент международной ассоциации серфинга

Серфер Джек Робинсон по&nbsp;время соревнований на&nbsp;Олимпиаде. Олимпийский серфинг перенесли из-за непогоды. Соревнования проходят в опасном месте

, — отметил Фернандо Агирре, президент международной ассоциации серфинга

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