Серфингист Вааст — о победе на Олимпиаде: «Упорная работа однажды окупается»

Французский серфингист Каули Вааст прокомментировал победу на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Я все еще чувствую адреналин от соревнований. Это было немного напряженно. Я получил хороший балл на первой волне, а потом были самые длинные 15 минут в моей жизни. Волн не было в течение 15 минут. Я сделала это: стал олимпийским чемпионом. Я прошел долгий путь, ведь просто пройти квалификацию на Олимпиаду было очень сложно, но упорная работа однажды окупается», — приводит слова Вааста RMC Sport.

В финале Вааст (17,67 балла) победил австралийца Джека Робинсона (7,83 балла).