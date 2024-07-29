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Серфинг

Париж-2024

Сегодня, 17:00

Серфинг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх пройдут с 27 по 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 по 31 июля.

Дисциплина впервые была включена в программу в 2021 году в Токио. Во Франции в 2024-м выступят 48 серферов (24 мужчины и 24 женщины). Соревнования пройдут на полинезийском острове Таити. В Париже-2024 будут разыграны 2 комплекта наград. «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.

Расписание соревнований по серфингу:

27 июля, суббота

20:00. Мужчины. Первый раунд

00:48. Женщины. Первый раунд

28 июля, воскресенье

3:12. Женщины. Первый раунд

20:00. Женщины. Второй раунд

00:48. Мужчины. Второй раунд

29 июля, понедельник

3:12. Мужчины. Второй раунд

20:00. Мужчины. Третий раунд

00:48. Женщины. Третий раунд

30 июля, вторник

3:12. Женщины. Третий раунд

20:00. Мужчины. 1/4 финала

22:24. Женщины. 1/4 финала

00:48. Мужчины. 1/2 финала

2:00. Женщины. 1/2 финала

31 июля, среда

3:12. Мужчины. Матч за 3-е место

3:53. Женщины. Матч за 3-е место

4:34. Мужчины. Финал

5:15. Женщины. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

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Олимпиада
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