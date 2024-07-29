Сегодня, 17:00
Серфинг на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по серфингу на Олимпийских играх-2024 пройдут с 27 по 31 июля.
Дисциплина впервые была включена в программу в 2021 году в Токио. Во Франции в 2024-м выступят 48 серферов (24 мужчины и 24 женщины). Соревнования пройдут на полинезийском острове Таити. В Париже-2024 будут разыграны 2 комплекта наград. «СЭ» публикует календарь. Время начала — московское.
Расписание соревнований по серфингу:
27 июля, суббота
20:00. Мужчины. Первый раунд
00:48. Женщины. Первый раунд
28 июля, воскресенье
3:12. Женщины. Первый раунд
20:00. Женщины. Второй раунд
00:48. Мужчины. Второй раунд
29 июля, понедельник
3:12. Мужчины. Второй раунд
20:00. Мужчины. Третий раунд
00:48. Женщины. Третий раунд
30 июля, вторник
3:12. Женщины. Третий раунд
20:00. Мужчины. 1/4 финала
22:24. Женщины. 1/4 финала
00:48. Мужчины. 1/2 финала
2:00. Женщины. 1/2 финала
31 июля, среда
3:12. Мужчины. Матч за 3-е место
3:53. Женщины. Матч за 3-е место
4:34. Мужчины. Финал
5:15. Женщины. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.