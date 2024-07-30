Австралийский серфингист рассказал, что чуть не утонул во время Олимпиады

Австралийский серфингист Джек Робинсон признался, что едва не утонул во время Олимпиады в Париже.

29 июля Робинсон вышел в четвертьфинал соревнований по серфингу, которые проходят на Таити (Французская Полинезия).

«Меня протащило по дну, я чуть не оказался между двумя волнами. Мне не хватало воздуха, а времени было мало. Я вспомнил многих ребят, которые испытывали подобные проблемы», — приводит слова Робинсона Daily Mail.

Кроме того, спортсмен рассказал об опасности своего вида спорта:

«Любой другой вид спорта проводится на кортах или стадионах. Мы же находимся в Океане — самом большом и мощном источнике жизни на планете. Волны очень мощные. Подобного нет ни в одной другом виде спорта. Может быть, это похоже на лавину, которая обрушивается на голову в горах. Это опасно и безумно», — добавил серфингист.