Захарова назвала чудовищным цинизм чиновников мирового спорта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала чиновников Международного олимпийского комитета (МОК).

Захарова отреагировала на слова представителя МОК Марка Адамса, который в ответ на недовольство Палестины участием Израиля в Олимпийских играх, заявил, что «в мире происходит от 20 до 30 войн», поэтому никто бы не участвовал в Олимпиаде, если бы МОК реагировал на жалобы всех сборных.

«После прозвучавшего от МОК чудовищного заявления в адрес палестинцев, которые погибают десятками тысяч, адекватные люди вздрогнули от крайней степени откровенного цинизма купленных Западом чиновников от мирового спорта», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее НОК Палестины обращался к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.