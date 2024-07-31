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Париж-2024

Сегодня, 08:45

Джонсон заявил, что Белый дом одобряет глумление над «Тайной вечерей» на церемонии открытия Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал скандальную церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«У Белого дома были все возможности осудить позорное издевательство над Тайной вечерей на Олимпийских игр, но они отказываются это делать. Их молчание следует воспринимать как одобрение. Более 200 миллионов христиан в Америке должны принять это к сведению», — написал Джонсон в соцсетях.

Видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой принимали участие мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже Оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады-2024

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