Валуев назвал тройными стандартами заявление МОК после обращения НОК Палестины

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

Во вторник, 30 июля, Адамс заявил, что в мире происходит от 20 до 30 войн и если бы МОК выслушивал жалобы всех команд, то никто бы не принимал участие в Играх.

«Для МОК тройные стандарты — давно норма их работы», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.

Константин Передерий