Степашин рассказал, сохранились ли у него памятные сувениры с Олимпиады-80

Члена совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением об Олимпиаде. Он рассказал о том, как работал во время соревнований.

— Интерес к Олимпиаде-80 вновь возник еще и из-за того, что в Париже сейчас происходит непонятно что. В чем их проблема, где они прокололись?

— Само открытие было проблемное. А самый большой прокол Олимпиады-2024 в том, что там нет нашей сборной.

— У вас что-нибудь сохранилось с Олимпиады-80? Значки, какие-то?

Да практически нет, Мишка остался в Ленинграде, — цитирует Степашина «КП Спорт».

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.