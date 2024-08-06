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Париж-2024

Сегодня, 22:08

Степашин рассказал, сохранились ли у него памятные сувениры с Олимпиады-80

Виктория Кравченко
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Члена совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением об Олимпиаде. Он рассказал о том, как работал во время соревнований.

— Интерес к Олимпиаде-80 вновь возник еще и из-за того, что в Париже сейчас происходит непонятно что. В чем их проблема, где они прокололись?

— Само открытие было проблемное. А самый большой прокол Олимпиады-2024 в том, что там нет нашей сборной.

— У вас что-нибудь сохранилось с Олимпиады-80? Значки, какие-то?

Да практически нет, Мишка остался в Ленинграде, — цитирует Степашина «КП Спорт».

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.

Источник: КП Спорт
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