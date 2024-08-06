Семеня поделилась мнением о провалившей гендерный тест Хелиф

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР, судившаяся из-за запрета на участие в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона, считает, что люди не обращали внимание на ситуацию с алжирской боксершей Иман Хелиф, пока она не начала побеждать.

«Иман Хелиф — отличная боксерша, а люди всегда критикуют того, у кого хорошо идут дела. Когда она не побеждала, все сидели тихо», — цитирует Семени Sportsboom.

Семеня считает, что политика и Олимпийская хартия не должны противоречить друг другу.

На данный момент спортсменка дошла до полуфинала турнира.