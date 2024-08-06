Захарова: «Западный либерализм уничтожает олимпийское движение»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением о влиянии политики на олимпийское движение.

«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в еще одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.