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Париж-2024

Сегодня, 22:14

Захарова: «Западный либерализм уничтожает олимпийское движение»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением о влиянии политики на олимпийское движение.

«Западный либерализм уничтожает мировое олимпийское движение, превращая его в еще одну арену навязывания болезненных «нарративов». Это уже не просто политизация спорта. Это культивирование извращений в спорте», — приводит слова Захаровой «Газета.ru».

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Источник: «Газета.ru»
Олимпиада
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