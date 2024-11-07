Путин считает, что сцены открытия Олимпиады в Париже были оскорбительными для христиан

Президент России Владимир Путин оценил сцены открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Что касается того, что мы видели на открытии — честно сказать, я даже не смотрел вначале, мне потом сказали, что там что-то происходило, и я посмотрел — ну, я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — приводит РИА Новости слова Путина.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля. Многие пользователи соцсетей, а также известные личности выразили возмущение увиденной на мероприятии пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Позже режиссер постановки Тома Жолли заявил, что не хотел проявлять неуважения к какой-либо религии, а то, что все приняли за «Тайную вечерю», на самом деле являлось отсылкой к языческому празднику, связанному с богами Олимпа.