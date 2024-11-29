Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:20

Близнюк: «Те, кто поехал на Игры в Париж — не предатели»

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о своем отношении к российским спортсменам, выступавшим на Играх в Париже в нейтральном статусе.

— Те, кто поехал от России в Париж, предатели? Или нет? — вопросы Близнюк.

— Нет. А почему они предатели? Они шли к своей цели, тренировались с утра до ночи. Что здесь плохого? Они выступали так же и представляли в какой-то степени нашу страну. Бились за нее и за себя. Я, наоборот, очень рада за тех спортсменов, у которых был шанс поехать и возможность. Потому что многим же отказали. Это сложная тема, но я всегда поддерживаю выступления, если есть возможность. Потому что это мотивация. Плюс ко всем своим травмам, возможно, я бы вылечилась, но я не нашла бы мотивации без Олимпиады.

Алла Шишкина
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
Читайте также
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Официально: России не будет на ЧМ-2026. Появились корзины европейского отборочного турнира
Сборная России отсутствует в списке участников жеребьевки отбора на чемпионат мира-2026
ФИФА запретила играть с Россией сборной Буркина-Фасо. Команде пригрозили «карательными мерами»
В РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо
ФИФА запретила Буркина-Фасо проводить матчи со сборной России
Дегтярев осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Путин считает, что сцены открытия Олимпиады в Париже были оскорбительными для христиан

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости