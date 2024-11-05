Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Олимпиада

Сегодня, 14:25

Индия направила в МОК письмо о намерении провести Олимпийские игры-2036

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Индийская олимпийская ассоциация (IOA) уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о намерениях провести летнюю Олимпиаду в 2036 году, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что 1 октября организация направила официальное письмо в МОК по этому вопросу.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хочет подготовить страну к потенциальной организации летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года и с этой целью сформировал команду наблюдателей, которые должны собрать информацию о проведении крупных спортивных соревнований мирового уровня.

Ранее заявки на проведение Олимпиады-2036 подали Мексика, Индонезия и Польша.

МОК
Читайте также
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Суд освободил экс-сенатора Шпигеля от отбытия наказания
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Бывший SsangYong объявил о выходе на российский рынок
Популярное видео
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев: «Франция послала миру неприятные смыслы на церемонии открытия Олимпиады»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости