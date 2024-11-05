Индия направила в МОК письмо о намерении провести Олимпийские игры-2036

Индийская олимпийская ассоциация (IOA) уведомила Международный олимпийский комитет (МОК) о намерениях провести летнюю Олимпиаду в 2036 году, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что 1 октября организация направила официальное письмо в МОК по этому вопросу.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что хочет подготовить страну к потенциальной организации летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года и с этой целью сформировал команду наблюдателей, которые должны собрать информацию о проведении крупных спортивных соревнований мирового уровня.

Ранее заявки на проведение Олимпиады-2036 подали Мексика, Индонезия и Польша.