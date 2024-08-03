Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:46

Гимнастка Пасека заявила, что не смотрит Олимпийские игры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Мария Пасека поделился мнением о проходящих Олимпийских играх в Париже.

«Я не смотрю Олимпийские игры, физически не успеваю. Вижу ролики в социальных сетях, когда девушки выкладывают. Недавно видела выступления на соревнованиях по боксу и испытала шок.

Особо смотреть и не хочется, там творится ужас! Мне было безумно жаль итальянскую девушку — она получала очень сильные удары. Грубо говоря, она дралась с мужчиной. Это ужасно!" — цитирует Пасеку Metaratings.ru.

В четверг, 1 августа, боксерша Анджела Карини снялась с поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 против спортсменки из Алжира. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Источник: Metaratings.ru
4
0
Читайте также
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Соперница интерсекс-боксерши раскритиковала алжирку Хелиф
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Почему Россия должна платить нашим участникам Олимпиады? Они представляли не страну, а себя»

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 3 августа
Новости
RSS RSS
Все новости