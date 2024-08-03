Гимнастка Пасека заявила, что не смотрит Олимпийские игры

Олимпийский призер по спортивной гимнастике Мария Пасека поделился мнением о проходящих Олимпийских играх в Париже.

«Я не смотрю Олимпийские игры, физически не успеваю. Вижу ролики в социальных сетях, когда девушки выкладывают. Недавно видела выступления на соревнованиях по боксу и испытала шок.

Особо смотреть и не хочется, там творится ужас! Мне было безумно жаль итальянскую девушку — она получала очень сильные удары. Грубо говоря, она дралась с мужчиной. Это ужасно!" — цитирует Пасеку Metaratings.ru.

В четверг, 1 августа, боксерша Анджела Карини снялась с поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 против спортсменки из Алжира. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.