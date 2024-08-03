Тарасова: «Почему Россия должна платить нашим участникам Олимпиады? Они представляли не страну, а себя»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Олимпийского комитета России (ОКР) не выплачивать вознаграждение участникам Олимпиады в Париже.

«Нельзя сказать, что отказ ОКР от выплат нашим участникам Олимпиады — несправедливо. Страна выплатила тем, кто не участвует. А если спортсмены выступают на Олимпийских играх, значит, сами должны себе заработать. Это будет правильно. Правильно, что заплатили тем, кто остался дома. А другие на это и не рассчитывали. Почему надо их поддержать? Они не представляли страну. Они представляли себя! Не понятно, почему в этом случае страна должна им платить?» — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. К турниру были допущены 15 россиян в нейтральном статусе: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.