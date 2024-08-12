«Медаль выглядит так, будто побывала на войне». Американский спортсмен жалуется на качество олимпийской медали

Даже награда 12-летней давности выглядит лучше, чем свежая парижская.

Американский скейтбордист Найдж Хьюстон возмутился качеством бронзовой медали, которую завоевал на Олимпийских играх в Париже. 29 июля спортсмен стал третьим в дисциплине «стрит». Недовольство состоянием награды он выразил через соцсети.

Хьюстон опубликовал фотографию пошарпанной реликвии. «Эти олимпийские медали выглядят отлично, когда новые, — написал спортсмен в соцсетях. — Но после того как я носил их, немного потея, а затем позволил друзьям поносить их на выходных, медаль испортилась. Видимо, они не такого уж и высокого качества, как можно было ожидать. Посмотрите на нее — она выглядит неровно. Даже спереди. Она начинает немного откалываться. Может, вам стоит повысить их качество? Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась обратно».

Найдж Хьюстон с бронзовой медалью Олимпиады-2024. Фото Global Look Press

Медаль действительно выглядела серьезно потускневшей, хотя на момент публикации она пробыла у спортсмена всего лишь 10 дней. Ее задняя сторона, которая соприкасалась с кожей Хьюстона и его друзей, смотрелась особенно изношенно, а в некоторых местах от нее будто откололись элементы. Подписчики Найджа согласились с его мнением. «Похоже, ты выиграл эту штуку в 1982 году», — написал один из них.

Бронзовые медали обычно представляют собой смесь меди, цинка и олова — в Токио они состояли на 95 процентов из меди и на 5 процентов из цинка. Перед Играми в Париже сообщалось, что награды будут содержать в себе еще и кусочки Эйфелевой башни. Контактируя с кислородом, незащищенная бронза окисляется и на ее поверхности появляется тонкая пленка окиси меди. Возможно, это и произошло с медалью Хьюстона.

Также разрушение бронзы может спровоцировать влага (Хьюстон упомянул, что немного потел, когда носил медаль) и дешевые материалы. «Как и на любой обычный сплав, воздействие влаги приведет к распаду. Но наличие сплава с дешевыми металлами ускорит этот процесс. Бронза является сплавом на основе меди, и в смесь добавляются несколько металлов, таких как свинец, олово, цинк и т. д. Качество и чистота бронзы во многом зависит от ее состава. Доля металлов, добавленных в сплав, и время, в которое эти металлы добавляются, становятся важными факторами, определяющими долговечность сплава», — рассказал для Indian Express скульптор Нирадж Гупта.

Найдж Хьюстон. Фото Global Look Press

Издание TIME обратилось за комментариями к организаторам Игр — они заявили, что готовы заменить бракованные награды. «Мы знаем о медали, которая имеет признаки повреждения спустя несколько дней после вручения. Мы тесно сотрудничаем с Парижским монетным двором, производящим медали, а также с Национальным олимпийским комитетом спортсмена, чтобы оценить состояние медали и понять причину повреждения. Поврежденные медали будут систематически заменяться Монетным двором Парижа и гравироваться идентично оригиналам», — говорится в их заявлении.

Брент Хэйден опубликовал фото бронзовой медали Олимпиады-2024 и Олимпиады-2012. Фото Соцсети

На плохое качество медали Хьюстона отреагировал канадский пловец Брент Хэйден — бронзовый призер Игр 2012 года. Мужчина опубликовал фотографию своей медали, которая спустя 12 лет выглядит намного лучше свежей награды американца.