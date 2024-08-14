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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Российский би-бой — о критике Олимпиады в Париже: «Подоплека недовольства основана на том, что нас там нет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в в интервью «СЭ» обратился к российским СМИ и журналистам, которые выступали с негативными реакциями на выступление австралийской би-герл Рэйчел Ганн на Олимпийских играх-2024 в Париже.

36-летняя спортсменка проиграла все батлы и стала «героем» соцсетей.

— Меня гораздо больше волнует реакция СМИ и соцсетей. Натурально говоря, пошел уже какой-то цирк... Абсолютно неправильно выбирать самую слабую спортсменку, склеивать с ней самые нелепые моменты и выставлять это как лицо брейкинга, то есть вида спорта, который дебютирует на Олимпийских играх. Эта австралийка у нас будто единственная би-герл. Есть, конечно, видео и с другими девушками, но вырезают самые странные и неудачные моменты.

К примеру, показывают японку Ами, чемпионку Парижа. И вырезают эпизод из ее третьего выхода в финале. Третий выход — он самый тяжелый. Есть эпичные моменты в брейкинге, где больше экшена. А есть связующие, где ты бегаешь на руках, на ногах — это называется футворк. И в СМИ вырезают только этот эпизод, возмущаясь, что по этому виду спорта будут олимпийские чемпионы.

Это абсолютный непрофессионализм, и я с удовольствием хочу пообщаться с журналистами, которые публикуют подобные материалы, и с редакторами их СМИ. Такими публикациями просто-напросто подрывают престиж вида спорта. Понимаю подоплеку всех критических постов про Олимпиаду в Париже. Это основано на том, что нас там нет. Но такими постами вы оскорбляете не только вид спорта, но и российских спортсменов, — сказал Чернышев.

В медиа активно иронизировали над низким уровнем спортсменки и странным стилем ее танца.

Полностью интервью Чернышева читайте на сайте «СЭ»

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