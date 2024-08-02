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Париж-2024

Сегодня, 10:45

Полиция задержала отца олимпийской чемпионки. Его обвиняют в домогательствах к волонтеру

Отца олимпийской чемпионки по дзюдо Матич обвинили в домогательствах на Олимпиаде
Екатерина Зобова
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Дзюдоистка Барбара Матич
Барбара Матич.
Фото Reuters
Мужчина поцеловал волонтера в губы после победы дочери в четвертьфинале.

Неожиданный скандал развернулся вокруг олимпийской чемпионки по дзюдо Барбары Матич. Ее отец задержан парижской полицией по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении волонтера, сообщает BFM TV.

Жалоба в полицию

Спортсменка в среду стала одной из главных героинь сборной Хорватии. Двукратная чемпионка мира победила в финале дебютантку Игр немку Мириам Буткерайт в весовой категории до 70 кг и принесла своей стране первое золото Олимпиады в столице Франции.

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Матич и ее родственники очень эмоционально отреагировали на выигрыш медали, поскольку ранее дзюдоистка выступала на Играх не очень удачно. В Рио-де-Жанейро в 2016-м 29-летняя хорватка не смогла преодолеть первый раунд, уступив на татами пуэрториканке Марии Перес. А в Токио в 2021-м заняла пятое место.

Однако вся радость от победы была омрачена инцидентом, который произошел на трибунах во время соревнований. Волонтер, которому было поручено рассаживать по местам зрителей, подал жалобу в полицию на действия отца Матич. Правоохранительные органы взяли буйного родственника под стражу в четверг, 1 августа, и в данный момент допрашивают по поводу событий, произошедших на стадионе.

Дзюдоистка Барбара Матич с золотой олимпийский медалью на фоне Эйфелевой башни
Фото Reuters

Спортсменка продолжает праздновать победу

Утверждается, что отец хорватки насильно поцеловал 24-летнюю девушку-волонтершу после победы Матич в четвертьфинале турнира. Подчеркивается, что девушка хотела отказаться от проявления внимания со стороны мужчины, однако сделать это не получилось.

После этого пострадавшая решила обратиться в полицию. В заявлении, согласно источнику BFМ, она указала, что «отец чемпионки насильно поцеловал ее в губы после олимпийских соревнований».

Матич пока никак не комментирует случившееся и, судя по социальным сетям, продолжает активно праздновать победу. В четверг она приняла участие в мероприятии перед Эйфелевой башней, на котором продемонстрировала свою золотую медаль болельщикам, собравшимся на площади чествовать спортсменов.

Чем закончится данная история, предположить сложно. Подобный инцидент в испанском футболе, когда глава федерации Луис Рубиалес на эмоциях поцеловал спортсменку национальной команды Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира, завершился громким скандалом, стоившим чиновнику должности.

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