В Олимпийском комитете России наградили лучших спортивных комментаторов

Торжественная церемония вручения всероссийской премии «Голос спорта» по традиции прошла на Лужнецкой набережной.

Церемонию открыл президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов.

— Рад, что наше дело живет и все больше людей посвящают жизнь этой увлекательной профессии, — отметил Орлов. — Хочу поблагодарить ОКР, который поддержал идею создания Российской ассоциации спортивных комментаторов пять лет назад и с тех пор неизменно нам помогает. В этом огромная личная заслуга президента ОКР Станислава Позднякова. И, пользуясь случаем, хочу от лица всего нашего сообщества спортивных комментаторов и журналистов еще раз поздравить Станислава Алексеевича с тем, что он был на днях единогласно переизбран на свою должность на новый срок.

Сам Поздняков присутствовать на церемонии не смог, но передал свои поздравления. От лица олимпийского сообщества лауреатов и гостей приветствовал Родион Плитухин, генеральный секретарь ОКР, также недавно избранный в ходе Олимпийского собрания:

— Для нас имеет очень большое значение то, что уже в четвертый раз в Олимпийском комитете России проходит столь представительный медиафорум. Ведь от работы спортивных комментаторов во многом зависит, как болельщики воспринимают победы, поражения, эмоции соревнований, судейские ошибки, порой даже преднамеренные. Очень хочу, чтобы наше сотрудничество продолжало радовать зрителей, которые искренне поддерживают российских спортсменов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за яркие, эмоциональные репортажи с Олимпийских игр в Пекине, благодаря которым выступление нашей олимпийской команды стало предметом гордости и настоящим праздником для всех болельщиков. Желаю вам новых успехов!

Плитухин вручил призы в первой номинации вечера «Лучший комментатор XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине». Здесь жюри выбрало сразу двух победителей, голоса разделились поровну между Александром Легковым и Дмитрием Губерниевым.

Роман Трушечкин из штаб-квартиры Олимпийского комитета России увез сразу две статуэтки. Он стал лучшим комментатором года и по версии спортивных СМИ по итогам голосования членов РАСК.

Роман Трушечкин. пресс-служба ОКР

Геннадий Орлов и Евгений Ловчев вместе стали лауреатами специальной премии имени легендарного Николая Озерова, приуроченной к 100-летию со дня рождения мэтра спортивной журналистики.

Не смогла сдержать эмоций комментатор Анна Макарова — голос российского бобслея и в бывшем профессиональная спортсменка, которая неожиданно для себя стала победителем в номинации «Женский голос спорта». Анна поблагодарила со сцены всех своих наставников и учителей в профессии, которые помогали ей расти с 2010 года, когда она впервые выступила в роли комментатора на Олимпийских играх в Ванкувере.

Анна Макарова. Фото пресс-служба ОКР Фото пресс-служба ОКР

Многие лауреаты благодарили своих родных и близких за поддержку в их карьерном пути и их важную роль в достижениях. Одной из самых запоминающихся моментов церемонии стало появление победителя «Лучший комментатор чемпионата мира по футболу 2022 года» Дмитрия Шнякина на сцене с дочерью Верой.

Член президиума РАСК Виктор Гусев вручил специальный приз футбольного клуба «Динамо» (Москва) «На все 100» Дмитрию Дерунцу и одному из основателей клубного динамовского телевидения Илье Шелогурову. Динамовцы в следующем году отметят 100-летний юбилей, который приходится на текущий сезон, и при поддержке клуба, равно как и ОКР, организаторам удалось выплатить персональные премии Григорию Твалтвадзе, собравшему в своей комментаторской «коллекции» 29 видов спорта, и Александру Ткачеву, который в профессии уже более 25 лет.

Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) была создана в мае 2017 года по инициативе лауреата премии ТЭФИ медиаменеджера Алексея Ефимова, при поддержке ряда ведущих спортивных комментаторов страны, а также содействии Олимпийского комитета России.

Награды всероссийской премии «Голос спорта». пресс-служба ОКР

Основными направлениями деятельности организации являются создание уникального профильного сообщества спортивных комментаторов России, осуществление мероприятий по повышению значимости, улучшению имиджа в обществе и приобретению знаний о профессии спортивного комментатора среди юношеской и молодежной аудитории, пропаганда спорта, физкультуры, здорового образа жизни, участие в социально значимых, образовательных, благотворительных программах, организация и проведение спортивных и культурных мероприятий.

Анатолий Курагин