Поздняков назвал главу World Athletic Коу известным русофобом в спорте

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу русофобом в мире спорта.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Позже Коу заявил, что позиция World Athletics по отстранению россиян остается прежней, в связи с чем они не примут участия в Играх в Париже.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».