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Сегодня, 13:41

Поздняков назвал главу World Athletic Коу известным русофобом в спорте

Виктория Кравченко
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Себастьян Коу.
Фото Global Look Press

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал президента Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу русофобом в мире спорта.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Позже Коу заявил, что позиция World Athletics по отстранению россиян остается прежней, в связи с чем они не примут участия в Играх в Париже.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), но продлил «на обозримое будущее» отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231212/kou-1915291851.html
Олимпиада
Себастьян Коу
Станислав Поздняков
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