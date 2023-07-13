Матыцин назвал дискриминационным решение МОК: «Недопуск является серьезным нарушением и Олимпийской хартии»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Международного олимпийский комитета (МОК) не пригласить Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в установленную дату 26 июля.

«Решения, которые принимают МОК и международные федерации, вносят коррективы в нашу работу, однако они не являются судьбоносными. Со стороны правительства и парламента мы уже выработали ряд контрмер, которые показали свою эффективность.

Для многих спортсменов участие в Олимпийских играх является мечтой, и недопуск к главному турниру жизни является серьезным нарушением и Олимпийской хартии, и принципов недискриминации. Безусловно, нынешнее, так скажем, «отложенное» решение мы считаем именно дискриминационным.

В следующем году мы планируем провести Игры БРИКС, Игры Дружбы и Игры будущего, а уже через месяц состоится Международный фестиваль студенческого спорта.

Мы не впервые сталкиваемся с таким сильным международным давлением, и, если понадобится, совместно с депутатами проработаем коррективы в нормативно-правовые акты для того, чтобы обеспечить социальную защиту спортсменов», — сказал Матыцин «СЭ».

В четверг, 13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.