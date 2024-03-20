Плющенко считает, что россиянам не нужно бойкотировать Олимпиаду в Париже

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко считает, что россиянам не нужно бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Да, надо поехать в нейтральном статусе и доказать своими медалями, результатом, что мы самые лучшие. Настолько нужно подготовиться, настолько «вынести» всех, чтобы все сразу поняли, откуда мы и из какой страны приехали», — цитирует Плющенко издание «Аргументы и Факты».

Тренер отметил, что не стоит давать западным спортсменам завоевывать легкие медали.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Решения МОК по России на Олимпиаде-2024: гимн без слов, флаг, медали вне зачета и недопуск на церемонию открытия