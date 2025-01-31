Журова рассказала, какой кандидат в президенты будет идеальным для МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, кто из кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) может обеспечить организации финансовую стабильность и прибыль.

«Они сейчас пытаются считывать, какое настроение у тех, кто будет голосовать. Сейчас кандидаты могут говорить одно, а потом делать — другое. Пока они действуют в угоду ситуации. Все-таки это отчасти политические выборы, там есть свои интриги и свои подводные камни. Каждый кандидат анализирует, какие слова лучше сказать, чтобы за него проголосовали. Несомненно, кто докажет свою пользу для МОК, кто убедит членов МОК в финансовом укреплении, тот и победит.

К примеру, мы считаем Олимпиаду в Париже неудачной. Но для МОК она оказалась финансово прибыльной. А мы больше оцениваем политическую составляющую: не то открытие, не те ценности. И это правда: думаю, они и сами были не сильно рады тому, что увидели на церемонии открытия. Но все же этот праздник у них состоялся даже без нас. И МОК получил прибыль. Поэтому коммерческая составляющая тоже очень важна в этой борьбе. Тот, кто сможет принести больше денег, будет иметь преимущество даже перед каким-то ярким политиком. МОК это учитывает, ему нужно существовать и продолжать развиваться», — рассказала Журова «Газете.Ru».

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.