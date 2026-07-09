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Сегодня, 13:00

Российский двоеборец Мастиев: «На зарплату спортсмена прожить все сложнее»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

10-кратный чемпион России по лыжному двоеборью Самир Мастиев в интервью «СЭ» высказался о состоянии вида спорта в России. На этой неделе МОК вывел лыжное двоеборье из программы Олимпийских игр.

— На зарплату двоеборца в России прожить реально?

— В последнее время уже нет, с каждым годом все сложнее и сложнее. Гораздо приятнее было с международными стартами, когда могли и спонсоры помочь. Сейчас, конечно, федерация и Минспорт оплачивают сборы, но с финансированием гораздо сложнее, особенно в этом году ощутимо. Думаю, это связано с тем, что идет СВО, деньги туда уходят, а спорт на втором плане. В общем, сейчас не те зарплаты, на которые хотелось бы жить. Плюс инфляция... Ну ничего, сейчас бензином заправился — уже хорошо.

— Что сейчас делать двоеборцам? Уходить на трамплин? Заканчивать?

— Лично я уже на пике карьеры в 33 и скоро буду заканчивать, наверное. Но для меня новость печальная, хотелось еще выехать на международные старты, вспомнить былое время. В принципе наши тренеры говорили, что хотели нас вывезти на Кубок мира в предстоящем сезоне, двух лидеров сборной, меня и Артема Галунина. Мы хотим участвовать. Но после решения МОК не знаю, что будет.

Обиднее должно быть молодым, которые четыре с половиной года не могут выехать и крутятся в России. А чтобы получить нейтральный статус, нужно быть в пуле тестирования, получить код FIS, а это не так просто. Этим всем должна заниматься федерация. Сказать молодым искать новую работу я не могу — все-таки надо переждать, заниматься своим спортом. Доказывать, что ты сильнейший в России, выиграть чемпионат страны. И потом смотреть — к тому моменту, может, откроется путь на чемпионаты мира. А может, удастся повлиять и на решение по Олимпиаде.

— А сколько сейчас призовые за победу на чемпионате России?

— 100 тысяч рублей. Маловато. Причем у нас два личных старта, в отличие от лыжников или биатлонистов, у которых их больше.

— Каково теперь будущее лыжного двоеборья?

— Загнется. В России оно и так уходило на второй план, на чемпионат России собиралось по 30-40 человек, хотя раньше было больше 60. Единицы тех, кто может показывать высокий результат. Жаль, что олимпийский вид с такой историей пришел в эту точку, — сказал Мастиев «СЭ».

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