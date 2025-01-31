Шишкарев — о допуске российских спортсменов: «По ощущениям, после выборов президента МОК лед быстро растает»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что после выборов президента МОК наши спортсмены могут быть допущены к международным соревнованиям.

— На международной арене мы наших целей обязательно добьемся, как только нас допустят. А это уже произойдет совсем скоро.

— Опираясь на какие данные вы считаете, что это скоро произойдет?

— Это политическое чутье и политический опыт. У меня нет сакрального знания. Но по ощущениям после выборов президента МОК в марте лед может быть не сразу, но достаточно быстро растает, — сказал Шишкарев.

Выборы нового президента МОК пройдут 20 марта в Греции. В список кандидатов входят Себастьян Коу, Хуан Антонио Самаранч-младший, Кирсти Ковентри, Моринари Ватанабэ, Йохан Элиаш, Давид Лапартьян и Фейсал Аль-Хуссейн.