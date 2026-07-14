В Евросоюзе раскритиковали решение МОК о рекомендации допустить российских спортсменов к международным стартам

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) высказались против решения Международного олимпийского комитета (МОК) по части разрешения спортсменам из России участвовать в международных турнирах, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», — цитирует Каллас ИА «Регнум».

По словам Каллас, своим решением МОК якобы положительно отреагировал на значительное усиление российских ударов по украинской армии.

В начале июля МОК решил отменить рекомендации в отношении международных федераций о введении ограничений в адрес россиян в части допуска к турнирам. Кроме того, был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР), отстранение которого действовало с октября 2023 года.