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14 июля, 05:33

В Евросоюзе раскритиковали решение МОК о рекомендации допустить российских спортсменов к международным стартам

Павел Лопатко

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) высказались против решения Международного олимпийского комитета (МОК) по части разрешения спортсменам из России участвовать в международных турнирах, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям», — цитирует Каллас ИА «Регнум».

По словам Каллас, своим решением МОК якобы положительно отреагировал на значительное усиление российских ударов по украинской армии.

В начале июля МОК решил отменить рекомендации в отношении международных федераций о введении ограничений в адрес россиян в части допуска к турнирам. Кроме того, был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР), отстранение которого действовало с октября 2023 года.

Источник: ИА «Регнум»
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МОК
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