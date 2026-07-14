Свищев — о реакции ЕС на допуск россиян решением МОК: «Атлеты не могут быть заложниками политических событий»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту и председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в котором она осудила допуск российских спор решением МОК.

«Это своего рода давление на МОК. Об этом и говорила Ковентри, что организацию, спортсменов и федерации надо обезопасить от таких действий. Атлеты не могут быть заложниками политических событий в мире. Думаю, МОК с этим справится», — сказал Свищев «СЭ».

Каллас сообщила, что главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК и считают, что так организация положительно отреагировал на значительное усиление российских ударов по украинской армии.

В начале июля МОК решил отменить рекомендации в отношении международных федераций о введении ограничений в адрес россиян в части допуска к турнирам. Кроме того, был временно восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР), отстранение которого действовало с октября 2023 года.