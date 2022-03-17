Поздняков: «Слова коллег убеждают, что мы на верном пути»

Глава ОКР Станислав Поздняков после открытия нового филиала Инновационного центра рассказал об отклике со стороны спортивного сообщества и отметил, что на базе «Юг Спорт» будут реализованы и другие проекты.

— Мне было важно услышать мнение коллег из национальных спортивных федераций, тренеров сборных — и те слова, которые они сказали, воодушевляют нас, убеждают, что мы идем верным путем. Логика проста — после того как мы создали Инновационный центр в Москве, поняли, как важно идти и на места. Туда, где непосредственно тренируются спортсмены, на федеральные базы. Мы попробовали в Кисловодске, отлично пошло, и решили продолжить в Сочи.

— Что можно назвать «изюминкой» этого филиала?

— Тредбан. Как мы помним, до недавнего времени в России не было ни одного подобного тренажера, на котором могли бы тренироваться представители лыжных дисциплин. А теперь их уже два — один в здании ОКР в Москве, второй здесь, на базе «Юг Спорт». Учитывая богатую инфраструктуру этого комплекса, мы видим большие перспективы работы в реализации здесь проектов Инновационного центра и тренерских образовательных программ, которые запланированы на ближайшее будущее.Не секрет, что в настоящий момент у нас есть некоторые сложности во взаимоотношениях с международными федерациями и спортивным движением. Подобные ситуации — время новых возможностей, которые мы хотим реализовать: подготовить новые тренерские кадры, улучшить методическое обеспечение команд. Кроме того, будем и дальше развивать проект Инновационного центра ОКР на базе других федеральных тренировочных баз.

Напомним, что третий филиал Инновационного центра ОКР открылся в Сочи в четверг.