Матыцин — об отсутствии санкций к США и Израилю: «Присутствует избирательность»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин поделился с «СЭ» мнением об отсутствии санкций в отношении американских и израильских спортсменов на фоне ситуации в Иране.

«Действительно, мы видим контраст: на фоне последних событий на Ближнем Востоке, когда прозвучали заявления о «превентивных ударах» по Ирану, мы не наблюдаем никакой реакции международных спортивных федераций. Никаких призывов к отстранению, никаких санкций.

Здесь присутствует избирательность: решения принимаются не на основе универсальных критериев, а под влиянием политической конъюнктуры. К сожалению, международный спорт перестал быть территорией мира и равных возможностей, каким его задумывали основатели олимпийского движения.

При этом мы продолжаем отстаивать основополагающие принципы олимпизма. Наши спортсмены продолжают выступать, побеждать, ставить рекорды. Мы фиксируем все случаи несправедливости, отстаиваем права российских атлетов на международных площадках и надеемся, что здравый смысл и принципы честной игры в конечном счете восторжествуют», — сказал Матыцин «СЭ».

27 февраля США и Израиль начали военную операцию, целью которой заявляется смена режима аятолл в Иране и ликвидация военного потенциала исламской республики. В ответ Иран ударил по ближневосточным союзникам США.