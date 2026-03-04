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4 марта, 18:14

Роднина — о двойных стандартах МОК: «Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана.

«Почему МОК не отстраняет США и Израиль по примеру России? А почему мы вообще ждем от них какой-то реакции? Мы уже давно не ждем никакой справедливости и одинаковой юридической оценки. Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединенные Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить», — цитирует Роднину Sport24.

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28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав американские базы в соседних государствах. На этом фоне в МОК заявили, что спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир, и напомнили о принципе нейтралитета олимпийского движения.

При этом в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранять от турниров российских и белорусских атлетов.

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Источник: Sport24
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Ирина Роднина
МОК
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