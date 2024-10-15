Мамиашвили объяснил причину ухода Позднякова с поста президента ОКР

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о решении Станислава Позднякова уйти в отставку с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это решение Станислава Позднякова, которое надо уважать. Понятно, что сейчас перед отечественным спортом стоят очень серьезные вызовы. Каждый должен определиться. Плюс мы видим позицию нового профильного министра Михаила Дегтярева. Теперь актуален путь на сближение исполнительной власти и общественных организаций. Неслучайно мы слышим от него подобные идеи. Предлагается более понятная и жесткая структура с точки зрения финансирования и использования средств, в том числе внебюджетных. В свете данных изменений и был вынесен такой вердикт», — цитирует Мамиашвили RT.

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента ОКР.