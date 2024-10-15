Сальников считает, что нужно приложить все усилия для возвращения на международную арену

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что все усилия российских спортивных властей должны быть направлены на возвращение к международным соревнованиям.

15 октября президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он покинет пост главы организации. Он выразил уверенность, что исполком на следующем заседании 7 ноября поддержит предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов.

«Невозможно не согласиться с мнением президента ОКР Станислава Позднякова о том, что сейчас страна сталкивается с колоссальными геополитическими вызовами, которые действительно диктуют необходимость оптимизации и централизации. Я бы добавил сюда консолидацию всех участников процесса, которые могут помочь восстановить принципы олимпийского движения, утраченные в последнее время. Олимпийская хартия остается в силе, и ее базовые принципы по-прежнему актуальны. Хочу подчеркнуть, что усилия, необходимые для восстановления этих ценностей, важны не только для нас, но и для всего мира», — приводит слова Сальникова ТАСС.

«Конечно, это потребует значительных усилий. Уверен, что новый избранный президент будет стремиться реализовать эти задачи. Олимпийские ценности не утратили своей актуальности, несмотря на то, что они стали инструментом манипуляции в руках некоторых игроков. Однако считаю, что все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену и объединение всех сил страны для достижения этой цели», — добавил Сальников.