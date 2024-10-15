Ротенберг — о работе Позднякова в ОКР: «Мы с этим человеком победили на Олимпиаде и во многом благодаря ему»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал уход Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

Ротенберг был главой штаба хоккейной сборной России, которая завоевала золотую медаль Олимпиады-2018.

«Мы вместе с Поздняковым победили в Корее, выиграли золото олимпийское. Хочу от себя лично поблагодарить за проделанную работу. Мы с этим человеком победили на Олимпиаде и во многом благодаря ему. Были очень многие организационные вопросы на Олимпиаде, нам было очень тяжело туда попасть изначально. Благодаря его поддержке, поддержки главы государства и всех вместе, мы смогли туда поехать и победить. В этом огромная роль главы ОКР. Мы благодарим от души за проделанную работу.

Я уверен, в скором времени мы увидим бывшего главу ОКР на новом месте работы. Думаю, это еще его не последнее место работы. Поэтому пожелаем удачи. Для нас очень важно, чтобы такие люди работали в спорте. Хочу поддержать чисто по-человечески, от души. Такие люди, четырехкратные олимпийские чемпионы, конечно, нам нужны, чтобы вести наш спорт вперед", — сказал Ротенберг.

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста президента ОКР. Специалист занимал пост главы ОКР с мая 2018 года. В декабре 2022 года его избрали на новый четырехлетний цикл.