Глава олимпийского комитета Австралии отказался от части зарплаты

Президент Национального олимпийского комитета Австралии Джон Коутс отказался от части зарплаты из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Коутс заявил, что его зарплата будет сокращена на 20 процентов, а высвобожденные деньги направят на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что коронавирусом во всем мире заражены уже более 1 миллиона человек, умерли от него более 53 тысяч больных и более 213 тысяч вылечились.