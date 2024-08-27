На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год

Матвей будет отдавать 25 процентов доходов.

26 августа Мосгорсуд отклонил апелляцию Матвея Сафонова по размеру алиментов в пользу бывшей жены Анастасии и их общей дочери Майи. Январское решение Никулинского суда осталось в силе: вратарь «ПСЖ» должен перечислять 25 процентов доходов. Экс-супруга футболиста представила список трат, которые необходимы для воспитания трехлетнего ребенка.

Содержание дочери ежегодно будет обходиться в 18,6 миллиона рублей. В список трат входит художественная гимнастика (11 тысяч в месяц), «спорт микс» (18 тысяч), шахматный клуб (18 240), арт-студия (25 тысяч), музыкальная школа (33 600), школа эстрадного мастерства (39 тысяч), английский с носителем языка (79 тысяч), музыкальный театр (15 тысяч), теннис (48 тысяч), танцы (6200), конный спорт (14 тысяч), плавание (24 600), китайский язык (42 750), детский сад (1,7 миллиона рублей в год), зимний отдых в Сочи (609 080), летний отдых (773 378), медицинское обслуживание в госпитале (один миллион 223 тысяч в год) и одежда (четыре миллиона 261 тысяча в год).

«Очень рада, что Московский городской суд оставил в силе законное обоснованное решение Никулинского районного суда города Москвы, — отреагировала Анастасия. — Спасибо московским судьям за их честность, независимость и профессионализм! Надеюсь, матери с детьми на моем примере приобретут уверенность, что дети находятся под защитой государства».

Также стало известно, что за 15 лет (до достижения совершеннолетия дочери футболиста) бывшая жена Сафонова планирует потратить на воспитание ребенка 238 миллионов рублей. Telegram-канал Baza сообщил, что в суде Анастасия представила приложение на 400 листах, где подробно указала цены на кружки, частные детские сады и VIP-абонемент в клинический госпиталь «Лапино». Также известно, что с семи лет Майю планируют отдать в частную школу «Президент» за 1,8 миллиона в год.

Источник сообщил, что Анастасия подготовила письменное объяснение, в котором говорилось, что, еще будучи в паре, Сафоновы хотели, чтобы их дочь посещала лучшие учебные заведения России и занималась во множестве кружков. Также в 2037-2039 годах девочка должна учиться в лучших заведениях Англии, Швейцарии и Китая, для чего ей и требуется изучение языка.

Матвей и Анастасия развелись осенью 2021-го, когда их дочери Майе было всего четыре месяца. В феврале 2023 года футболист проиграл суд бывшей жене, в котором представил собственно рассчитанные алименты — они составили 13 386 рублей.

Матвей Сафонов с бывшей женой Анастасией. Фото Соцсети

В июне сообщалось, что футболисту сборной России запрещен выезд из страны из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Это могло послужить причиной срыва трансфера Матвея во французский «ПСЖ». Переход в итоге состоялся, Сафонов пока не дебютировал за парижский клуб.